2015 brach nicht nur für Schauspieler Dominic Saleh-Zaki (37) eine Welt zusammen! Am 26. Juni vor vier Jahren flimmerte die allerletzte Folge von Verbotene Liebe über die Bildschirme – und auch Domi war zum letzten Mal in seiner Rolle Andi Fritzsche zu sehen. Wie hart ihn die Soap-Absetzung getroffen hat, verrät der 37-Jährige nun im Promiflash-Interview: "Natürlich war das finanziell nicht so leicht, erstmal wieder sich was aufzubauen. Aber Geld ist auch nicht immer alles im Leben."



