Prinz William (37) und seine Liebste Herzogin Kate (37) haben bereits drei gemeinsame Kinder. Der britische Thronfolger ist total stolz auf seinen Nachwuchs und zeigt sich in der Öffentlichkeit stets als liebevoller Papa. Doch was wäre, wenn Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) oder Prinz Louis (1) sich später einmal als homosexuell outen? "Ich glaube, über so etwas denkt man gar nicht nach, bevor man selbst Elternteil ist, und ich glaube, natürlich wäre das für mich absolut in Ordnung", wird der Familienvater bei einem Besuch der Londoner Organisation Albert Kennedy Trust, die Jugendliche in der LGBTQ+ Community unterstützt, von Daily Mail zitiert.



