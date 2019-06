Ingo (28) und sein Vater Lutz teilen ein ähnliches Schicksal – doch liegt der Ursprung in den Schwiegertochter gesucht-Dreharbeiten? Vor rund drei Jahren reisten der Kultkandidat und seine Eltern nach Thailand und standen dort für das RTL-Format vor der Kamera. Inzwischen leiden beide Männer an üblen Lungenkrankheiten. Nun äußerte Mutter Stups eine schwerwiegende Vermutung zur Ursache ihrer Erkrankungen: "Ich hatte vorher zwei gesunde Männer. Und wie wir aus dem Thailand-Urlaub gekommen sind, da fingen beide an, krank zu werden!", mutmaßte sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de