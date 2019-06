Na, wenn diese Show mal nicht die Zuschauer umhaut... Seit ein paar Tagen ist es gewiss: Pascal Hens (39) hat sich den Titel "Dancing Stars 2019" geschnappt! Mit der Siegerehrung ist für die Fans aber auch klar: Die nächsten TV-Tanz-Performances von Kathrin Menzinger (30), Robert Beitsch (27) und Co. flimmern erst im kommenden Jahr über die Mattscheibe. Doch die Wartezeit wird den Fans versüßt: Wie RTL kürzlich bekannt gegeben hat, soll es bald schon ein Special geben – eine Profi-Challenge. Im Rahmen dieser Sonderausgabe werden jedoch nur die "Let's Dance"-Tänzer ohne ihre Promis über das Parkett fegen und zeigen, was sie draufhaben. "Das ist ja das erste Mal, die Möglichkeit für uns, zu zeigen, was wir richtig können, ohne das liebevolle Anhängsel, wie ich es nenne. Es ist eine Möglichkeit, auch mal zu zeigen, was das Maximum eigentlich ist bei 'Let’s Dance'", schwärmte beispielsweise Christina Luft (29).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de