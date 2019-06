Seit Mittwochnachmittag ist es traurige Gewissheit: Beth Chapman (✝51) ist tot. Die Frau des TV-Kopfgeldjägers Duane "Dog" Chapman (66) verlor in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus auf Hawaii ihren Kampf gegen den Kehlkopfkrebs. Auf Twitter teilte ihr Mann die erschütternde Neuigkeit mit der Welt: "Es ist 5:32 Uhr auf Hawaii. Das ist die Zeit, zu der sie normalerweise aufwachen und hoch zum Berg Koko Head wandern würde. Heute ist sie aber stattdessen die Treppe in den Himmel hinaufgegangen", lauteten seine bewegenden Zeilen.



