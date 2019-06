Denise Kappès (28) und Henning Merten starteten am vergangenen Wochenende in den ersten gemeinsamen Liebesurlaub nach Mallorca. Promiflash hatte die Turteltauben bereits vor einem Jahr auf der Insel getroffen – jedoch mit ihren damaligen Partnern. Denise war zu der Zeit schwanger und frisch verheiratet mit Pascal (29) und Henning und seine Ex-Verlobte Anne Wünsche (27) plauderten noch munter über ihre Hochzeitspläne. An eine Trennung dachte damals wohl keiner von beiden.



