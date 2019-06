Was für eine Überraschung! Erst vor eineinhalb Jahren kam die Tochter von Melanie Müller (31) und Mike Blümer auf die Welt – im Herbst bekommt Mia Rose (1) nun ein Geschwisterchen: "Wir sind im sechsten Monat. Wir haben es zunächst ein bisschen verheimlicht, weil ich viel unterwegs bin und viele Jobs habe", ließ die Ballermannsängerin im Gespräch mit RTL die Baby-Bombe platzen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das möchte das Paar erst am errechneten Geburtstermin am 23. Oktober erfahren.



