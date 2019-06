Shirin David (24) veröffentlichte diese Woche ihr drittes Musikvideo zu ihrem Debütalbum! Nach "Gib ihm" und "Ice" folgte nun der Clip zu ihrem Feature "On Off" mit Rapper Maitre Gims und dabei fällt auf: Shirin tritt in dem Musikvideo viel zugeknöpfter auf als zuvor – keine Kurven in knappen Outfits oder aufreizende Posen. Stattdessen performt die nun dunkelhaarige Shirin im hochgeschlossenen Pyjama oder im gemütlichen Jogginganzug.



