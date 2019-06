Ingo (28) und Annika sind seit über einem Jahr unzertrennlich! Nach mehreren Liebespleiten bei Schwiegertochter gesucht lernte der Düsseldorfer seine Herzdame ganz ohne laufende TV-Kameras im Netz kennen. Inzwischen sind die beiden bereits seit mehr als zwölf Monaten ein Paar – und noch immer verliebt wie zu Beginn ihrer Liaison. Erst vor Kurzem, am 9. Juni, feierten sie ihren ersten Jahrestag, an dem Ingo seine Annika mit einem ganz persönlichen Geschenk überraschte: "Sie hat von mir ein Buch geschenkt gekriegt, so eine Art Jahresbuch, was wir alles in dem Jahr erlebt haben, hab ich ihr zusammengefasst mit ein paar Bildchen und ein bisschen Text", plauderte der 29-Jährige im Promiflash-Interview aus dem Nähkästchen.



