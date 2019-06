Wie nahe stand Samu Haber (43) seinen The Voice of Germany-Schützlingen wirklich? Der 43-Jährige nahm vier Jahre lang auf dem Coach-Hocker Platz. Marcel Saibert (41) war 2017 selbst Teil der Castingshow und kam im Team des Finnen bis in die Battles. Doch wer jetzt denkt, die Team-Mitglieder hängen im Laufe der Staffel ständig mit ihren Promi-Mentoren ab, der irrt. Das verriet Mars im Promiflash-Interview: "Man hatte nie Kontakt mit seinem Coach. Leute, es ist Fernsehen. Ich meine, die Leute sind nett und Samu war auch ganz cool und hat ein bisschen auf Rock’n’Roll gemacht. Man hat ihn jetzt nicht so oft gesehen, wie man vielleicht denken würde", stellte der 41-Jährige klar.



