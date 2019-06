Die sonst so toughe Kopfgeldjägerfamilie zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite! Am Mittwochmorgen verstarb Reality-TV-Star Beth Chapman (✝51) an Kehlkopfkrebs – für ihren Mann Duane "Dog" Chapman (66) und die Kinder ein schwerer Schlag. Im Netz lassen Beths Töchter Bonnie (20) und Cecily (26) ihrer Trauer freien Lauf. Auf Instagram posteten sie Fotos und Videos des Chapman-Grundstücks, das sie mittlerweile in eine Gedenkstätte für die Verstorbene verwandelt haben. Blumen, Kränze und ein geschmückter Mercedes mit dem Kennzeichen "Mrs. Dog" sind zu sehen – dazu die herzzerreißenden Zeilen: "Mama war mein Leben!"



