Duane Chapman (66) gedenkt mit einem Throwback-Video seiner verstorbenen Beth (✝51)! Die Frau des Kopfgeldjägers starb am vergangenen Mittwoch mit gerade einmal 51 Jahren an Kehlkopfkrebs. Bis zuletzt hatte sie sich positiv und voller Lebensfreude gezeigt – und genauso so sollen ihre Fans die US-Amerikanerin auch in Erinnerung behalten: Duane veröffentlichte nun einen Clip auf Twitter, der seine Liebste ausgelassen beim Singen und Tanzen zeigt.



