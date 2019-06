Ist das ApeCrime-Mitglied Andre Schiebler (27) etwa nicht nur mit seiner Freundin Nicole zusammen, sondern sogar schon verheiratet? Seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar – und immer wieder posten sie Fotos, auf denen sie verdächtige Ringe tragen! In einem neuen YouTube-Video bezieht das verliebte Duo nun vage Stellung zu den Hochzeits-Gerüchten. Demnach spricht zumindest einiges für eine Spontan-Heirat in Las Vegas: "Und dann hab ich auf meine Hand geguckt und dann war da halt so’n Ring. Und du hattest irgendwie so zwei Ringe plötzlich."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de