Liz Kaeber (26) muss ihren ersten Hochzeitstag alleine verbringen! Am 29. Juni 2018 heiratete die ehemalige Siegerin von Der Bachelor ihre Jugendliebe Nick Maerker. Ein Jahr später steht nun der erste Jahrestag der Turteltauben an – doch den verbringen die Turteltauben nicht gemeinsam! Liz ist beruflich unterwegs, wie sie Promiflash im Interview verriet: "Unglücklicherweise bin ich jetzt an unserem ersten Hochzeitstag auch auf den Malediven… Ja, ohne meinen Mann… Eigentlich war es mit meinem Mann geplant, aber der hat jetzt Prüfungen und jetzt geht's nicht!"



