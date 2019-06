Simon Will wagt das Experiment: Der YouTuber wollte kürzlich den Alltag eines Rollstuhlfahrers kennenlernen. Dafür holte er sich den gehbehinderten Influencer Leeroy Matata ins Boot, der seit seinem vierten Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Simon war sich in seinem YouTube-Video sicher, was die Probleme bei einer Tour durch die Stadt sein werden: "Das sind vor allem die ganzen Dinge, die man unterbewusst macht, wo du gar nicht drüber nachdenkst und dann werden die auf einmal zu einer Herausforderung." Und tatsächlich: Eine einfache Bordsteinkante wird schon zur Challenge. Die Fans des Web-Promis sind sich zumindest einig: Die Idee ist mutig!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de