Ihre Outfits sind in vielen Fällen echte Hingucker! Königin Máxima der Niederlande (48) ist dafür bekannt, auffällige Looks zu tragen und sich von anderen Royals etwas abzuheben. Auch in diesem Jahr hat die 48-Jährige bereits ihre Stilsicherheit unter Beweis gestellt. Ob elegant oder knallige Farben – Máxima findet einfach für jeden Anlass die passende Kleidung. Promiflash hat nun ihre drei besten Sommerlooks zusammengestellt!



