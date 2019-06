So entschuldigt man sich richtig – oder? Bei Schauspielerin Hilary Duff (31) und ihrem Verlobten Matthew Koma hat es am Montag offenbar ziemlich gekracht. Statt ein gemütliches Date mit Pizza zu genießen, kam es bei den Frischverlobten zum Streit. Doch die Entschuldigung ihres Ehemanns in spe ließ nicht lange auf sich warten: Er bat seine Liebste kurzerhand mit einem Dildo und einem beschrifteten Pizzakarton um Verzeihung.

Ein Instagram-Foto von Matthew erzählt die Geschichte: "Sorry, dass ich ein *** war", ist auf der Verpackung zu lesen – das schlüpfrige Wort, das sich im Englischen auch wie "Depp" verwenden lässt, ersetzte der Musiker mit einem Dildo. In der Bildbeschreibung erklärt er: "Manchmal ist Pizza-Nacht und du fängst eine unnötige Diskussion an und schuldest deiner Lebensgefährtin eine Entschuldigung." Dass Matthew das Bild mit der Welt teilte, gefiel Hilary aber offenbar gar nicht so recht, denn sie kommentierte: "Ich kann nicht fassen, dass du diesen süßen Moment geteilt hast, Schatz."

2017 zeigten sich Matthew und Hilary erstmals als Paar in der Öffentlichkeit. Nach einer Beziehungspause fanden sie einige Monate später erneut zusammen. Vor acht Monaten erblickte Tochter Banks das Licht der Welt, im Mai gaben beide schließlich ihre Verlobung bekannt. Hilary brachte zudem einen sieben Jahre alten Sohn mit in die Beziehung. Dessen Vater ist der NHL-Spieler Mike Comrie (38), mit dem die Schauspielerin von 2010 bis 2016 verheiratet war.

