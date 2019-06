Mehr als drei Jahrzehnte: So turbulent ist die Lovestory von Beth und Duane Chapman (66)! Diese Woche starb Beth im Alter von nur 51 Jahren. Während sie im Krankenhaus gegen den Kehlkopfkrebs kämpfte, wich Duane nicht von ihrer Seite. Die beiden lernten sich 1986 kennen: Sie gingen zwar miteinander aus, aber eine ernste Sache wurde ihr Techtelmechtel nicht. Stattdessen heiratete Beth 1991 Duanes früheren BFF: Keith Barmore. "Als ich hörte, dass sie geheiratet haben, wurde mir richtig schlecht", offenbarte der Kopfgeldjäger in seiner Biografie You Can Run But You Can’t Hide. Er heiratete zwar auch, aber trotzdem trafen er und Beth sich weiter, bis sie sich schließlich scheiden ließen. Vor 13 Jahren gaben sich die zwei dann endlich das Jawort – und blieben bis Beths Tod auch zusammen.



