Ischtar Isik (23) gibt ein Gesundheits-Update! Im vergangenen Jahr schockierte die YouTuberin ihre Fans mit ihrer Diagnose: Ärzte hatten in ihrem Gehirn einen Tumor entdeckt – ein Hypophysenadenom, ein gutartiges Geschwür. Im November unterzog sich die Influencerin einer Operation. Doch wie geht es ihr jetzt? "Also, mir geht’s wirklich super! Das war natürlich alles ein bisschen nervenaufreibend, was im letzten Jahr passiert ist, aber mittlerweile habe ich eigentlich komplett damit abgeschlossen!", berichtet Ischtar im Promiflash-Interview.



