Janina Uhse (29) ist nach ihrem Ausstieg bei GZSZ nicht nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern auch als Bloggerin. Wie der Name ihrer Seite "Janina and Food" auf Facebook verspricht, dreht sich bei der Hobby-Köchin alles rund ums Essen. Aber wie kam die 29-Jährige auf die kulinarische Idee? "Ich habe vor langer, langer Zeit einen YouTube-Kanal gestartet und verschiedene Themen bespielt. Und irgendwann stellte ich für mich selbst fest: 'Essen ist eigentlich das Thema, das dich am meisten interessiert'", erklärte sie gegenüber Promiflash.



