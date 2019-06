Huch, was ist denn da passiert? Die Brüste viel größer, der Bauch sichtlich erschlankt und auch die Haut sieht aus, wie von der Sonne geküsst. Per Video zeigt Daniela Katzenberger (32) ihren Fans im Netz, wie sie sich in Form bringt und schreibt dazu: “Fertig für den Sommer auf Instagram." Einmal mehr nimmt sich die Katze mit diesem Clip selbst auf die Schippe. Bereits im März verriet sie Promiflash : "Nee, ich habe kein Body-Druck, ich hab Photoshop.”



