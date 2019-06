Promiflash war vor Kurzem auf dem Produzentenfest in Berlin und hat dort die Crème de la Crème der deutschen Schauspiel-Szene getroffen. Passend zum Thema wurde bei Moderator Jochen Schropp (40) und Schauspieler Jannik Schümann gleich mal nachgehakt, was für sie ein Streifen besonders macht. "Das liegt natürlich an vielen Sachen, an charismatischen Schauspielern, das liegt an einem guten Buch. [...] Dann hat man mich auch schon in den ersten zwei Minuten", erzählte Jochen im Promiflash-Interview.



