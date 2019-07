Emotionale Worte zum Abschied von Beth Chapman! Vor wenigen Tagen machte der TV-Kopfgeldjäger Duane "Dog" Chapman (66) die traurige Nachricht öffentlich: Seine Frau ist mit nur 51 Jahren dem Kehlkopfkrebs erlegen. Noch kurz vor ihrem Tod habe sie mit ihm und den gemeinsamen vier Kindern besprochen, dass sie in ihrer Wahlheimat Hawaii bestattet werden möchte. Diesem letzten Wunsch ist ihre Familie am vergangenen Samstag nun nachgekommen: Am Waikiki Beach gab es einen Gedenkgottesdienst mit Gebeten, Gesängen und einer rührenden Rede von ihrem Liebsten, wie E! Online berichtet. "Nachdem meine Mutter gestorben war, sagte ich: 'Meine Mom ist die Erde.' In meinem Stamm glauben wir, dass sie Teil der Erde wird, des Meeres, des Himmels und des Regens. Beth wird dort ebenfalls hinkommen. Sie kam vor mir dort an", lauteten Duanes emotionalen Worte.



