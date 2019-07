2017 ließ sich Nina Moghaddam (38) von ihrem Mann Dominik scheiden! Doch die Trennung der Turteltauben hielt nicht lange an: Nur wenige Monate später fanden die beiden wieder zueinander – und haben mittlerweile sogar ihr zweites Kind bekommen! Mit dieser Entwicklung ihrer Beziehung hätte keiner von beiden so richtig gerechnet, wie Nina im Promiflash-Interview verriet: "Also, nach wie vor ist es für uns beide so, dass wir uns mindestens einmal die Woche sagen: 'Das ist doch echt verrückt, dass wir wieder zusammen sind, das ist doch verrückt.'"



