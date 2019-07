Morgens in den Kindergarten? Nicht mit Sophia Cordalis (3)! Der Spross von Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (51) hat schon seinen ganz eigenen Kopf. Und so diskutiert die Kleine gern mal morgens mit ihren Eltern, um lästigen Pflichten wie dem täglichen Kindergartenbesuch zu entkommen. Nur blöd, dass Mama und Papa so beharrlich bleiben. Die klare Reaktion von Sophia: "Dann seid ihr nicht mehr meine Freunde." Dieses Spielchen scheint die Katze aber schon gut zu kennen.



