Einige Fans machen sich Sorgen um ihr Idol Sophia Thomalla (29)! Bei der TV-Beauty reiht sich derzeit ein Urlaub an den nächsten. Mykonos, Nizza, Ostsee und nun urlaubt die Schönheit mit ihrer Mutter Simone (54) und deren Partner Silvio Heinevetter (34) in Portugal, circa 25 Kilometer von Lissabon entfernt. Hat die Schauspielerin bei dem ganzen Reisestress etwa vergessen, zu essen? Ein paar User bezeichnen Sophia als zu dünn und raten ihr, mal richtig reinzuhauen!

Eines der neusten Instagram-Bilder der Moderatorin zeigt sie in einem roten Bikini am Pool liegend. Dabei stechen deutlich ihre Rippen hervor – was dem einen oder anderen ihrer Community Kopfzerbrechen bereitet. Kommentare wie "Kind, iss was, würde ich jetzt zu meiner Tochter sagen" oder "Du brauchst irgendwas mit Bratkartoffeln und Fleischberge – zweimal die Woche Minimum" machen dies deutlich.

Selbstverständlich melden sich aber auch zahlreiche Bewunderer zu Wort! "Wie kann man nur so megaheiß sein. Ich feier dich. Tolle Frau. Team Sophia", schwärmt ein User in den höchsten Tönen. Eine andere Befürworterin stimmt ihm da ganz und gar zu: "Manche Kommentare sind richtig unnötig! Die Frau hat einen super Körper!"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juni 2019 in Portugal

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juni 2019 in Portugal

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Juni 2019 in Nizza

