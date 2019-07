Strahlende Babybauch-Premiere in Hamburg! Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Bar Refaeli (34) und ihr Ehemann Adi Ezra (44) erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Während das Model sein privates Glück im Mai bei einem Event in Berlin noch geschickt kaschieren konnte, war es jetzt endlich so weit: Die 34-Jährige zeigte in einem körperbetonten Dress, dass die Mini-Wölbung schon gut sichtbar ist! Promiflash war vor Ort und fing den Schwanger-Glow der Laufstegschönheit ein. Den genauen Entbindungstermin behielt Bar zunächst noch für sich – bis es aber so weit ist, kann sie ihre Schwangerschaft offensichtlich in vollen Zügen genießen.



