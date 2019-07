Im Sommerhaus der Stars scheint es in diesem Jahr wieder ordentlich zu krachen! In wenigen Wochen läuft die neue Staffel der Pärchen-Reality-Show im TV an. Die Kandidaten Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller machen jetzt schon klar: In dem Promi-Format gibt es wieder heftigen Zoff. "Acht Paare in einem Haus. Könnt ihr euch vorstellen, da ging es drunter und drüber. Mehr wollen wir euch aber nicht verraten”, erklärte der Schlagerstar in seiner Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de