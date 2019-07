Weitere Details im Todesfall Lisa Martinek (✝47)! Diese Nachricht erschütterte ganz Deutschland: Mit gerade einmal 47 Jahren verstarb die Schauspielerin völlig überraschend im Urlaub. Was mittlerweile klar ist: Sie hatte schwere gesundheitliche Probleme beim Schwimmen im Meer. Jede Hilfe sowie Reanimationsmaßnahmen kamen für die Blondine zu spät. Nun berichteten Augenzeugen von den schrecklichen Szenen, die sich beim am Strand von Capo Sant'Andrea abspielten!

Gegenüber Bild verriet eine Inselbewohnerin, was sie am Freitagnachmittag mit ansehen musste. Sie verbrachte gerade entspannte Stunden am Strand, als es zum Unglück kam: "Frau Martinek war wohl nach dem Mittagessen schnorcheln. Plötzlich habe ich die Ambulanz gehört." Luise, wie die Augenzeugin heißt, habe sofort gewusst, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Sie beobachtete auch, was Lisa letztendlich zum Verhängnis geworden sein könnte: "Die Rettungssanitäter hier sind freiwillige Helfer. Es war anfangs kein professioneller Arzt oder Notarzt dabei." Diese Wahrnehmung hatte auch eine Familie auf Bozen, die vor Ort war. Es habe laut Mutter Diana ewig gedauert, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Als dann ein richtiger Arzt, der Allgemeinmediziner Antonio Noja, endlich vor Ort war, mussten bereits Wiederbelebungsmaßnahmen vollzogen werden, wie er selbst gegenüber der Zeitung verriet: "Ich habe auch eine Herzmassage angewandt und meinen Defibrillator. Mein erster Eindruck war, dass sie einen Herzstillstand im Wasser hatte und nicht wieder zu Bewusstsein kam. Aber natürlich muss man die ­Obduktion abwarten."

AEDT/WENN.com Lisa Martinek im April 2019 in Berlin

Getty Images Lisa Martinek und Giulio Ricciarelli beim internationalen Film Festival in Berlin

Getty Images Lisa Martinek im Februar 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de