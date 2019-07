Andrej Mangold (32) und Jenny Lange sprechen Klartext! Seit dem großen Finale von Der Bachelor sind sie quasi unzertrennlich – und lassen auch ihre zahlreichen Fans stets an ihrem Glück teilhaben. Regelmäßig posten die Turteltauben verliebte Pärchen-Pics. Ein Foto sorgte kürzlich aber für pikante Diskussionen: Viele Fans glaubten nämlich, dass es die beiden kurz nach dem Sex zeigt. Im Promiflash-Interview bezog der Basketballer nun zu dieser Theorie Stellung.

"Das war kein After-Sex-Selfie. Es war einfach nur ein entspannter, romantischer Moment, wo wir gekuschelt haben. Ich glaube, wir waren da auch gerade erst aufgewacht. Das war eher Mittagsschlaf", erklärte Andrej lächelnd, als Promiflash ihn und seine Freundin Jenny auf der Berlin Fashion Week traf. Dass die Follower schnell mal ihre eigenen Schlüsse ziehen, finden die zwei aber gar nicht schlimm, im Gegenteil: Sie können darüber lachen.

Schon kurz nach ihrem Debüt als Paar verrieten die Kuppelshow-Stars, dass es im Schlafzimmer zwischen ihnen bestens harmoniert. Damals erklärte Andrej, dass der Sex mit Jenny extrem leidenschaftlich und wie eine Droge sei. Mit intimen Fragen haben der 32-Jährige und seine Partnerin also absolut kein Problem.

Was sagt ihr dazu, dass Jenny und Andrej ihren Fans so viel Einblick in ihr Liebesleben gewähren?