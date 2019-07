Sex and the City-Geheimnis gelüftet! Gut 15 Jahre ist es schon her, dass die letzte Folge der Erfolgsserie rund um Carrie Bradshaw und ihre besten Freundinnen abgedreht ist. Doch auch heute noch erfreut sich die Show extremer Beliebtheit. Eine Frage, die die Fans in all den Jahren nicht losgelassen hat: Wieso trägt Carrie in einer der Episoden zwei unterschiedliche Schuhe? Darstellerin Sarah Jessica Parker (54) löste jetzt das Louboutin-Rätsel im Netz auf!

Extravagant und unvergessen: Fashionistas aus aller Welt lieben die Looks, die Sarah und Co. in der HBO-Serie präsentiert haben. Wie die britische Daily Mail nun zeigt, gibt es sogar einen verifizierten Instagram-Account namens Every Outfit on Sex & the City, der den ikonischen Stylings gewidmet ist. Einer der Beiträge dreht sich um das Mysterium der nicht zusammenpassenden Louboutins. "Hat Carrie diese High Heels direkt so gekauft? Oder hat sie zwei separate Paare gekauft und die beiden selbst so kombiniert? Sind sie eine Metapher für ihre Unfähigkeit, sich zwischen Aidan und Big zu entscheiden? Leider haben wir keine Antworten", heißt es auf Social Media.

Und tatsächlich mischte sich Sarah höchstpersönlich in die Diskussion ein und lieferte die simple und überfällige Antwort: "Wir hatten zwei Paar Louboutin-Schuhe. Stylistin Patricia Field und ich entschieden, von jedem Schuh einen zu benutzen. Vielleicht, weil beide jeweils so eine schöne Farbe hatten und gut zum Kleid passten, aber auch, weil wir es einfach toll fanden, einen von jedem Paar zu nehmen."

Mike Coppola/Getty Images for Tribeca Film Festival Sarah Jessica Parker auf dem Tribeca-Filmfestival, 2018

United Archives GmbH John Corbett und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City"

Gareth Cattermole / Staff / Getty Images Die Schauspielerinnen von "Sex and the City 2" bei der Premiere in London

