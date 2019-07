Am Wochenende schockierte die Nachricht vom tragischen Tod der erst 47-jährigen Lisa Martinek ganz Deutschland! Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Auftritte in den beliebten Krimi-Produktionen "Das Duo", "Schwester Weiß" und "Blaumacher" bekannt wurde, starb am Freitag völlig überraschend in Italien. Beim Baden im Mittelmeer vor Elba hatte die Blondine plötzlich Schwierigkeiten und musste von ihrem Mann Giulio aus dem Wasser gezogen werden. Bewusstlos wurde sie von einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht, wo alle Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben. Jetzt berichtete ihr Arzt über den stundenlangen Kampf um Leben und Tod.

"Auch wir haben dann drei Stunden versucht, sie wiederzubeleben, aber wir konnten das Herz nicht mehr zum Schlagen bringen", erklärte der italienische Kardiologe Dr. Ugo Limbruno im Bild-Interview. Schon bevor der Mediziner versucht hatte, die TV-Darstellerin zurück ins Leben zu holen, scheiterten mehrere Reanimationsversuche. "Sie wurde erst an den Strand gebracht. Da war zufällig eine Krankenschwester, die einen Defibrillator dabei hatte", führt Limbruno aus. Anschließend kämpften auch die Einsatzkräfte im Rettungswagen und im Hubschrauber um die dreifache Mutter – doch alle Versuche blieben erfolglos.

Der Grund für den Herzstillstand der Fernsehdarstellerin ist den Ärzten weiterhin unbekannt. Eine Obduktion am Dienstag soll nun jedoch klären, warum die offenbar völlig gesunde Frau so jung aus dem Leben gerissen wurde. Das Ergebnis der Untersuchung soll dann endlich Licht ins Dunkel bringen.

