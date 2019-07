Betty Taube (24) hat zum zweiten Mal Ja gesagt! Anfang Juni heiratete die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Mann Koray Günther noch einmal bei einer pompösen Hochzeitszeremonie! Doch der Prinzessinnen-Traum in Weiß samt Kutsche und Feuerwerk hatte auch seinen Preis: "Wir hatten ja eine Wedding-Plannerin und wir haben gesagt, wir wollen so und so viel ausgeben. Am Ende ist es, glaube ich, das Dreifache geworden. Auf jeden Fall hätte man davon bestimmt auch ein kleines Haus bauen können", offenbarte die Moderatorin gegenüber Promiflash.



