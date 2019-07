Bereits seit vielen Jahren ist Guido Maria Kretschmer (54) auf den Laufstegen dieser Welt zu Hause – und in dieser Zeit erlebte der Designer bereits so einige verrückte Sachen. Im Interview mit Promiflash plauderte der Modeschöpfer jetzt aus, was der skurrilste Moment in seiner Karriere war: "Wir hatten mal eine, das war auch wirklich lustig und dramatisch. Spontan menstruierte die fast auf dem Laufsteg und ich sehe, dass sie kommt und sie hatte eine weiße Hose an."



