Überraschendes Geständnis von Ex-BTN-Star Anne Wünsche (27)! Erst Anfang des Jahres schockten sie und Henning Merten ihre Community, als sie nach sechs Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gaben. Für ihre Follower kam das Liebesaus überraschend – doch Anne erklärte jetzt: Sie war vor der Trennung bereits seit Längerem unglücklich und beging deshalb einen schweren Fehler. "Ich selbst hatte nicht die Eier in der Hose, um die Beziehung vorher zu beenden: Ich war Henning zum Schluss nicht mehr treu", gestand die 27-Jährigen in ihrer Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de