Ärger um Cartoon-Sex zwischen Harry Styles (25) und Louis Tomlinson (27)! Die neueste Episode der HBO-Serie Euphoria hat für Aufsehen gesorgt. Höhepunkt der Folge “Made You Look” ist eine Fan-Fiction-Story rund um One Direction. In einer animierten Szene wird gezeigt, wie Harry und sein Ex-Bandkollege Louis miteinander intim werden. Louis äußerte sich jetzt via Social Media zu der expliziten Szene – und er scheint alles andere als glücklich darüber zu sein!

Wie Daily Mail berichtet, entbrannte nach der Ausstrahlung der Episode unter den One Direction-Fans auf Twitter eine hitzige Diskussion über die animierte Sexszene der beiden ehemaligen Bandkollegen. Ein User schrieb: "Ich sitze hier und hoffe, dass die beiden das aus irgendeinem Grund genehmigt haben. Das mussten sie sicher, damit es ausgestrahlt werden darf. Harry scheint ein gutes Verhältnis mit den beteiligten Personen zu haben, aber man ahnt, dass es Louis nicht gefallen wird." Tatsächlich reagierte Louis mit seinem offiziellen Twitter-Account auf diesen Fan-Kommentar und schrieb: "Ich kann definitiv sagen, dass ich nicht kontaktiert wurde und dass ich es nicht genehmigt habe", lautete der Kommentar des Sängers wenige Stunden nach der Ausstrahlung.

Harry Styles hat sich bislang noch nicht zu der Cartoon-Sexszene geäußert. Bevor die Mitglieder von One Direction ihre Solokarrieren starteten, hatten Louis und Harry immer ein besonders enges Verhältnis zueinander. Das brachte ihnen unter Fans auch den Spitznamen "Larry Stylinson" ein.

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

Anzeige

Doug Peters / Empics / ActionPress Louis Tomlinson beim "X-Factor"-Photocall

Anzeige

Getty Images Harry Styles im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de