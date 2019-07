So sexy zeigt sich Laura Müller in Michael Wendlers (47) neuem Musikvideo! Die 18-Jährige teaserte schon vor Wochen an, in dem neuen Clip ihres Freundes mitzuspielen – und dabei wurde schnell klar, dass das eine ziemlich heiße Angelegenheit wird. Jetzt können die Fans sich endlich über das fertige Ergebnis freuen. Von Lauras Auftritt ist allerdings nicht jeder begeistert: "Kann jemand dem armen Mädchen bitte etwas zum Anziehen bringen?", hieß es beispielsweise in den YouTube-Kommentaren.



