Antonia Elena ist wieder verliebt! Wenige Wochen, nachdem das Fitness-Girl sich von dem Bachelor in Paradise-Star Philipp Stehler (31) getrennt hat, machte Muskelmann Christian Wolf es offiziell: Er und die Blondine sind ein Paar! Nun zog auch Antonia hinterher und ließ all ihre Follower wissen: "Ich bin sehr, sehr froh, dass Chris an meiner Seite ist, ich bin wahnsinnig glücklich", schwärmte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story.



