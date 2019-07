Traurige Gewissheit um Lisa Martinek (✝47)! Die Schauspielerin verstarb am vergangenen Sonntag völlig unerwartet im Italienurlaub. Sie hatte beim Schwimmen im Meer plötzlich Probleme. Als ihr Mann Giulio Ricciarelli sie aus dem Wasser ziehen konnte, kam bereits jede Hilfe zu spät. Was genau passiert ist, war bisher noch unklar. Nun hat die Obduktion bestätigt, dass Lisa an einem Herzstillstand gestorben ist!

Das verriet der italienische Rechtsmediziner Dr. Mauro Breggia nun gegenüber der Bild: Damit stehe nun fest, dass die dreifache Mutter eines natürlichen Todes gestorben sei. "Deswegen waren nun auch keine Ermittlungsbehörden mehr notwendig", erklärte Breggia. Wie es zu dem Herzstillstand gekommen ist, bleibt aber weiterhin unklar. Eine Vorerkrankung könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Um das zu klären, seien aus allen Organen bereits Proben entnommen worden, die von den Rechtsmedizinern weiter untersucht werden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durfte die Familie den Leichnam abholen, der jetzt nach Deutschland überführt werden soll. Wann und wo Lisa beerdigt werden soll, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Lisa Martinek 2018 in Köln

Getty Images Lisa Martinek und Giulio Ricciarelli beim internationalen Film Festival in Berlin

Getty Images Lisa Martinek im Mai 2019



