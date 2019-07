Vor wenigen Tagen verstarb Lisa Martinek (✝47) völlig überraschend während eines Bootsausflugs mit ihrem Ehemann Giulio Ricciarelli im Familienurlaub in Italien. Kurz vor ihrem plötzlichen Tod hatte die Schauspielerin noch erklärt, wie sehr sie sich auf die gemeinsame Auszeit mit ihrem Mann und den drei gemeinsamen Kindern freue und richtete rührende Worte an ihren Nachwuchs. In einem ihrer letzten Interviews machte Lisa ihren Kindern eine süße Liebeserklärung.

Einen Tag vor der Abreise in den Sommerurlaub hatte die 47-Jährige gegenüber RTL erklärt, was ihr im Leben wirklich wichtig ist und verriet: "Ich habe drei Kinder und das ist das Beste, was ich habe." Darüber hinaus schwärmte die TV-Darstellerin von der bevorstehenden Zeit auf der italienischen Insel Elba. "Ich fahre morgen früh in den Urlaub und könnte hier nicht sein, wenn ich nicht schon alles vorbereitet hätte. Es bringt dann die Entspannung", erklärte Lisa.

Woran die dreifache Mutter gestorben ist, ist bislang noch nicht restlos geklärt. Bisher steht nur fest, dass Lisa beim Schwimmen im Meer einen Herzstillstand erlitten hat. Weitere Untersuchungen sollen nun klären, ob eine Vorerkrankung ausgeschlossen werden kann.

