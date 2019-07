Mitte Juni gaben Ex-Temptation Island-Hottie Dominik Bruntner (26) und GNTM-Beauty Jolina Fust (22) bekannt: Sie sind offiziell zusammen! Diese Woche zeigten sich die beiden bei der Berlin Fashion Week zum ersten Mal als Paar in der Öffentlichkeit – und Jolina freute sich, dass die Katze endlich aus dem Sack ist: "Es fühlt sich sehr gut an – auf jeden Fall. Es ist schon schön", erzählte sie strahlend im Promiflash-Interview.



