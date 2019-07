Welche Mode-Trends kommen den Promis nicht in die Einkaufstüte? Seit Montag zieht die Berlin Fashion Week mit jeder Menge Glamour viele Stars und Sternchen an. Promiflash ist ebenfalls vor Ort und will wissen: Welche Looks mögen die Model-Beautys und TV-Stars denn so gar nicht am anderen Geschlecht? "Sandalen. Also so richtige Sandalen und dann am besten noch Socken drin… das soll ja super-stylish sein, aber ich find’s meistens, ehrlich gesagt, nicht so cool", fällt Moderatorin Jana Julie Kilka (32) sofort ein. Für Leonard Freier (34) sind dagegen dreckige Chuck-Sneakers und zu viel Baggy-Look kein Gewinn – und die Vorjahres-GNTM-Siegerin Toni (19) kann sich mit Röhrenjeans bei Männern nicht wirklich anfreunden.



