Betty Taube (24) hat keine Lust auf eine weitere Hochzeit! Anfang Juni gab die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihrem Schatz Koray Günter (24) zum zweiten Mal das Jawort. Obwohl dies der schönste Tag ihres Lebens gewesen sei, ist die Laufsteg-Beauty auch froh, dass er vorbei ist: "Ich will nichts mehr mit Hochzeiten zu tun haben, weil das ist Stress pur, sage ich euch. Ich bin so froh, dass ich den Rest meines Lebens jetzt nur noch Gast auf irgendwelchen Hochzeiten sein werde, weil es ist wirklich anstrengend”, offenbarte die 24-Jährige im Promiflash-Gespräch.



