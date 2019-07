Im Juni gab Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer ihrem Langzeitpartner Thomas Behrend das Jawort! Ihre Eltern hatten die Einladung jedoch abgelehnt und erschienen nicht zur Hochzeit. Denn sie sind gegen die Beziehung ihrer Tochter zu dem 28 Jahre älteren Unternehmer. Im Promiflash-Interview offenbarte Theresia nun: "Ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde die kleine Hoffnung in mir getragen, dass vielleicht wenigstens meine Mutter kommt."



