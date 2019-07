Diese Nachricht versetzte Familie, Fans und Freunde in große Trauer: Am Dienstagnachmittag verstarb Schlagersänger Costa Cordalis (✝75) im Kreise seiner Liebsten in seiner Wahlheimat Mallorca. Sein Sohn Lucas (51) bestätigte gegenüber dem Berliner Kurier: "Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen."



