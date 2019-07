Krasse Typveränderung bei Tina Neumann (17)! Zuletzt trug die YouTuberin einen schulterlangen, braunen Long-Bob auf dem Kopf. Doch weil ihre Haare durch das viele Färben und Stylen sehr strapaziert waren, ließ sich die Beauty jetzt etwas Neues einfallen: Ihr Kumpel Matteo durfte sich mit dem Rasierer an ihre Haare wagen – und ihr eine Glatze scheren. Das Ergebnis präsentierte Tina jetzt stolz auf ihren Kanälen!

Auf YouTube teilte die Beauty ein Video, bei dem die Abonnenten ihr bei der Haaraktion zugucken können. "Wir werden heute meine Haare schneiden – jedoch kein Kurzhaarschnitt oder so, sondern eine motherf***ing Glatze", erklärte Tina zu Beginn sichtlich nervös vor dem großen Schritt. Doch mit dem Resultat zeigte sich die 17-Jährige in Nachhinein mehr als zufrieden: "Es fühlt sich so gut an. Der Sommer kann jetzt richtig starten. Ich werde mich nicht beschweren."

Einen Plan B hatte sich Tina allerdings schon überlegt, wie sie im Voraus bekannt gab. "Ich hab mir auch schon zur Sicherheit eine Kappe gekauft, falls es wirklich ganz, ganz schlimm aussehen wird", offenbarte die Influencerin. Die Kopfbedeckung dürfte sie nun aber getrost im Schrank liegen lassen.

Instagram / tinaneumann Tina Neumann und ihr Hund im Juli 2019

Instagram / tinaneumann Tina Neumann im Juli 2019

Instagram / tinaneumann Tina Neumann im Juni 2019

