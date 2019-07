Costa Cordalis (✝75) blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück! Der Erfolgsmusiker ist am Dienstag in seiner Wahlheimat Mallorca verstorben. Bekannt wurde der Sänger in den 60er-Jahren als Schlagerstar – seinen Hit "Anita" kennt in Deutschland vermutlich jeder. Doch Costa verfügte noch über viel mehr Facetten: In den 80er-Jahren nahm er beispielsweise für Griechenland an der Nordischen Ski-WM teil. Zudem bewies er auch im Jahr 2004 als allererster Dschungelcamp-Sieger seinen Ehrgeiz und sein Durchhaltevermögen. Das Wichtigste war für ihn aber immer die Familie...



