Heidi Klum (46) und Rolf Scheider (63) kennen sich von früher: Der Casting Director und das Supermodel arbeiteten zwei Jahre zusammen: In der dritten und vierten Staffel von Germany's next Topmodel saß Rolf in der Jury. Sein Ausstieg aus der Show ist mittlerweile schon zehn Jahre her – doch von Heidi ist Rolf nach wie vor hingerissen. "Heidi ist ein Stehaufmännchen. Kaum unten, ist sie auch schon wieder oben. Heidi ist für mich eine positive Verlockung", erzählte er begeistert im Promiflash-Interview.



