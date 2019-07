Die Trauer bei seinen Angehörigen ist riesengroß! Costa Cordalis (✝75) verstarb am Dienstag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca. Nachdem Sohn Lucas (51) das Ableben des Musikers bestätigt hatte, meldeten sich auf Instagram nun auch weitere Familienmitglieder zu Wort – und zeigten sich allesamt tief bestürzt über den Verlust des Schlagerstars. "Ich habe nicht nur meinen Schwiegervater verloren, sondern den Menschen, den ich wie einen Vater über alles geliebt habe", verabschiedete sich beispielsweise Daniela Katzenberger (32) in einem bewegenden Statement.



