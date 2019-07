Die Stars trauern um Costa Cordalis (✝75)! Am vergangenen Dienstag verstarb der Musiker in seiner Wahlheimat Mallorca. Der Schlagerstar hinterlässt neben seiner geliebten Familie zahlreiche trauernde Fans. Auch die deutschen Stars und Sternchen trifft dieser Verlust schwer – so wie Costas einstige Dschungelcamp-Mitbewohnerin Caroline Beil (52) und Moderatorin Jana Ina Zarrella (42). Im Promiflash-Interview auf der Berlin Fashion Week schütteten sie jetzt ihr Herz aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de